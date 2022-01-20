Almanya işkencecilerin peşini bırakmıyor: Suriyeli işkenceci doktor hakim karşısında

Suriye’nin Şam ve Humus kentlerinde askeri hapishane ve hastanelerde çalışırken rejim muhaliflerine işkence yapmakla suçlanan bir doktor 2015’den beri yaşadığı Almanya’da hakim karşısına çıktı. Bu, Suriye’deki iç savaşta devlet destekli işkencelerde rol alma suçlamasıyla açılan ikinci dava oldu.







Alman mahkemesinin geçen hafta Suriyeli eski bir istihbarat görevlisini insanlığa karşı suç işlemekten ömür boyu hapse mahkum eden, dönüm noktası niteliğindeki bir kararının ardından, 36 yaşındaki doktorun Frankfurt am Main’deki Yüksek Bölge Mahkemesi’ndeki davası başladı.





SURİYE’DE ASKERİ HASTANEDE ÇALIŞTIĞINI KABUL ETTİ

İsmi Alaa M. olarak duyurulan sanık, Haziran 2020’de tutuklanana kadar doktor olarak çalışmak üzere 2015 yılında Almanya’ya geldi. Bugüne kadar Alman hastanelerinde çalışan doktor, ilk açıklamalarında suçlamalara değinmedi, ancak Suriye’de bir askeri hastanede çalıştığını kabul etti. Almanya’da sağlık sektöründe yaklaşık 5.000 Suriyeli doktorun çalıştığı belirtiliyor.





Alman savcılar, dünyanın herhangi bir yerinde işlenen insanlığa karşı suçlarda şüphelilerin yargılanmasını sağlayan evrensel hukuk sözleşmelerine dayanarak yargılamayı yapıyorlar. Savcılar Alaa M’yi 18 işkence vak’asıyla suçladı ve mahkumlardan birini öldürdüğünü söyledi. Davalardan birinde sanık, yeterli anestezi olmadan kemik kırığı düzeltme ameliyatı yapmakla suçlanıyor. Ayrıca iki davada mahkûmları kısırlaştırmaya çalışmakla da suçlanıyor.





SAVCI: REJİME KARŞI OLAN SİVİLLERİ BASTIRMAK İÇİN İŞKENCE YAPTILAR





Savcıların tutuklu sivillere karşı kullandığını söylediği diğer işkence yöntemleri arasında Humus askeri hastanesinde bir gencin cinsel organlarına alkol sürmek ve onları çakmakla yakmak yer alıyor.





Mahkeme sözcüsü Gundula Fehns-Boeer, “Mahkumlar Esad rejimine karşı olan sivillerdi ve suçlama, özellikle bu insanları bastırmak için işkence yapılmasıdır” dedi.





Doktorun ayrıca Şam’da büyük işkencelerin gerçekleştirilmiş olduğu Mezzeh 601 askeri hastanesinde de çalışmış olduğu belirtiliyor. Davacıyı destekleyen Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi (ECCHR) hukuk danışmanı olan Antonia Klein, cinsel şiddetin insanlığa karşı bir suç olarak yargılamada önemli bir rol oynayacağını söyledi.





TANIKLARDAN BİRİ ‘İFADE VERİRSEN AİLEN ÖLDÜRÜLECEK’ DİYE TEHDİT EDİLDİ





Berlin’de Alaa M aleyhindeki davanın açılmasına yardımcı olan bir insan hakları grubunun başkanı olan Suriyeli avukat Enver el-Bunni, duruşmanın Suriye hükümetinin Esad’a karşı ayaklanmanın üstesinden gelmek için işkenceyi teşvik ettiğine dair daha fazla kanıt sağlayacağını söyledi. El-Bunni Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada savcılığın dokuz tanığından birinin mahkemede ifade vermesi halinde Suriye’de bir aile üyesinin öldürülmesiyle tehdit edildiğini kaydetti.





Al-Bunni ayrıca Berlin’deki Suriye Büyükelçiliğini Alaa M’ye askeri tesislerde çalıştığını inkar etmek için sahte belgeler sağlamakla ve Almanya’dan kaçmasına yardım etmeye çalışmakla suçladı.

