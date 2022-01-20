AKP iktidarından Avrupa Konseyi'nin Kavala çağrısına cevap: Başka bir suçtan tutuklu

İş insanı ve insan hakları aktivisti Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına rağmen halen cezaevinde olmaması nedeniyle Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin önünde Türkiye dosyası var.







AİHM’in “serbest bırakılmalı” kararına uymayan Türkiye hakkında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından ihlal prosedürünün başlatılması söz konusu.





Türkiye’ye Osman Kavala hakkında ne tür bir işlem yapıldığına dair görüşünü göndermesi için 19 Ocak’a kadar süre verilmişti.





ANKARA: ‘OSMAN KAVALA BAŞKA BİR SUÇTAN TUTUKLU’





Ankara, geçtiğimiz günlerde birleştirilmiş Gezi davasında yine tahliye edilmeyen Osman Kavala hakkındaki görüşünü Avrupa Konseyi’ne gönderdi.





NTV’nin haberine göre, Ankara’nın görüşü ”Gezi davası ile ilgili AİHM’in ihlal gerekçeleri giderildi. Kavala başka suçlardan tutuklu bulunduğu için tahliye edilmedi” yönünde oldu.





Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Osman Kavala dosyasını 2 Şubat’taki toplantıda yeniden ele alması bekleniyor.