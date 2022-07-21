Dünyanın en yaşlı erkek pandası öldü

Dünyanın gözetim altındaki en yaşlı erkek pandası, 23 yıldır tutulduğu Hong Kong'daki eğlence parkının hayvanat bahçesinde öldü.





Park yetkilileri, yaptıkları açıklamada, "An An" adındaki 35 yaşındaki erkek pandanın yaşamını yitirdiğini bildirdi.









Açıklamada, sağlık durumu üç haftadır kötüye giden, katı yemek yiyemeyen pandanın daha fazla acı çekmesini önlemek için sabah saatlerinde veterinerler tarafından ilaçla uyutulduğu belirtildi.





Pandanın, türde ileri yaşta yaygın görülen yüksek kolesterolden muzdarip olduğu kaydedildi.





An An, 1999'da 12 yaşındayken, dişi panda Jia Jia ile Çin tarafından Hong Kong Özel İdari Bölgesi hediye edilmişti.





2016'da 38 yaşında ölen Jia Jia, dünyanın gözetim altında en fazla yaşayan dişi pandası olmuştu.





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