Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın merakla beklediği tatbikat başladı /10 Şubat 2022 21:52

Dünyanın merakla beklediği tatbikat başladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki NATO gerilimi sürerken, Rusya ile Belarus'un ortaklaşa düzenledikleri askeri tatbikatın da başladığı belirtildi. Belarus’a tatbikat için iki S-400 hava savunma sistemi, Su-35 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri gönderildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre uzun süredir planlanan Rusya-Belarus ortak askeri tatbikatı başladı. Rusya tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, Belarus’a tatbikat için iki S-400 hava savunma sistemi, Su-35 savaş uçakları, Pantsir-S hava savunma füze sistemleri gönderildi.

Tatbikatın 20 Şubat’ta sona ermesi planlanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Putin ile görüşmesinin ardından tatbikat tarihinin öne çekildiğini ileri sürmüştü. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov ise bunu reddetti. Peskov, Rus birliklerini kalıcı olarak Belarus’a yerleştirme planlarının da olmadığını söyledi. Peskov, Belarus’taki tabikatın iki ülkeye yönelik “Benzeri görülmemiş güvenlik tehditleri” nedeniyle iki kat gerekli olduğunu savundu. Ukrayna’yı silahlandıran Batılı güçlerin “şantaj ve baskısı” olduğunu belirtti.

Hafta başlarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin, Ukrayna’nın Kırım’ı yeniden ele geçirme planlarını açıkladığı için, kaçınılmaz olarak NATO ve Rusya arasında savaş anlamına geleceğini ileri sürmüştü.

UKRAYNA’DAN "SON DAKİKA" TATBİKATI

Ukrayna’nın NATO destekli tatbikatı ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya ve Belarus’un ortak askeri tatbikat gerçekleştireceği tarihlerde, Ukrayna ordusunun da tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu.

Reznikov, Ukrayna merkezli ICTV kanalına yaptığı açıklamada, “Bizim de söz konusu tatbikata paralel bir tatbikatımız olacak. Tatbikatlarda Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerinin yetenekleri test edilecek” dedi.

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Reznikov tatbikatta kaç askerin dahil olduğunu açıklamadı, ancak NATO güçlerinin kapsamlı yardım ve teçhizatı sayesinde Ukrayna Rusya’dan sonra bölgedeki en büyük ordulardan birine sahip.

Öte yandan Reznikov, Ukrayna’nın “Yakında bir NATO tedarikçisinden uzun zamandır hayalini kurduğu askeri teçhizatı almayı umduğunu” da söyledi.
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