Samanyolu Haber /Gündem / Dur durak bilmiyor; Akaryakıta yeni zam /15 Haziran 2022 16:45

Dur durak bilmiyor; Akaryakıta yeni zam

Akaryakıttaki zam fırtınası devam ediyor. Motorin fiyatları gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş daha zamlanacak.

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Son olarak motorinin litre fiyatında artışa gidildi. 

NTV'nin haberine göre; motorin fiyatları gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zamlanacak. Artış pompa fiyatlarına yansıyacak. 

Zam sonrasında İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,17 liraya yükselecek. 

Gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim gerçekleşirken, değişiklik pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 27,50 liradan satılıyor.

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