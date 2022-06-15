Samanyolu Haber /Gündem / Kavgada ikinci raund: "Küfretmek kolay, gel dediğimde, korkup saklanıyorsun!" /15 Haziran 2022 16:37

Kavgada ikinci raund: "Küfretmek kolay, gel dediğimde, korkup saklanıyorsun!"

Hakaretler ve meydan okumaların boy gösterdiği Süleyman Soylu, Ümit Özdağ kavgası yeniden alevlendi. İki taraf bir birine sert sözlerle yüklendi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün bir sabah programına konuk oldu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında daha önce hakaretler yağdıran Soylu, bugün de "Bir takım ırkçı insanlıktan uzak, ben onlara bir tanım verdim; ve bizim dinimizin verdiği bir tanımdır bu, bizim medeniyetimizin verdiği bir tanımdır" dedi.

Soylu'nun sözlerine Özdağ sosyal medya hesabı Twitter'dan yanıt verdi. Özdağ, Soylu'ya yaptığı daha önceki çağrılarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Kuranı Kerim’den kullandığın kavram Allah’ın hükmü ile olur.

Sen telefonları dinletip, MOBESE'leri izlettiğin için kendini "her şeyi biliyor/görüyorum" diyerek haşa Allah mı zannediyorsun?

TV’lerde böyle küfretmek kolay. Sonra "gel" dediğimde, korkup saklanıyorsun!"


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