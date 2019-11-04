Durağa dalan şoförün bıçaklı saldırısını savundu: Siz kendinizi onun yerine koyun

İstanbul Barbaros Bulvarı'ndaki olayda 33 yaşındaki şoför Necdet K. duraktakilere çarpmış, araçtan indikten sonra da bir kişiyi bıçaklamıştı. Bugün hastaneye kaldırılan 13 yaralıdan Yalçın Tahir Billur'un hayatını kaybettiğini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun açıklamıştı.





Olaydan sonra Beşiktaş İskelesi'nden deniz atlayan şoför, polis tarafından gözaltına alınmıştı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şoförün alkollü olmadığının tespit edildiğini açıkladı.











Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polisler yok mu? Öldürün beni" şeklinde bağırdığı duyuluyor.





BAŞKAN VEKİLİ: YOLCUNUN SALDIRDIĞI SÖYLENİYOR





Öte yandan, Yeni İstanbul Halk Otobüsleri A. Ş. Başkan Vekili Nihat Pelen, Beşiktaş'ta dün yaşanan olay öncesi bir yolcu ile şoför arasında tartışma çıktığı yolunda söylentiler olduğunu iddia etti.





"Şoförle konuşamadık, tam net bir bilgimiz yok ama burada yolcuyla şoför arasında bir kargaşa var. Bizim şoförümüz bile bile durağa girmez. Öyle bir vicdansızlık olmaz" diyen Pelen, sözlerini şöyle sürdürdü:







"Bizim şoförlerimiz Türk insanı, bir karıncayı ezmez. Yolcunun şoföre fiziki müdahalesi olduğu açıklamaları var. Ama biz şoförle görüşemedik, net bir şey söyleyemem. Otobüste kamerada bir sıkıntı var. Saat 08.00'dan sonra kamera bozuk. Yolcuyla şoför arasında bir tartışma yaşandığı söylentisi var. Şoför durağa geç geldi diye tartışma olmuş.





"Zaten bizim aracımızın 21 metre fren izi var. Kasti bir şey olsa, şoförümüz niye frene bassın; direkt durağa girer. Psikolojik tedavi gördüğü söyleniyor. Öyle bir şey yok. Tabii olay sırasındaki psikolojisini biz bilemeyiz."





Pelen, şoförün bir kişiyi bıçakla yaralamasıyla ilgili soruya ise tuhaf bir cevap verdi: "Siz kendinizi onun yerine koyun. Yüz kişi size saldırırsa, siz ne yaparsınız. Kendini savunmuş. Korkudan kendisini korumak için kaçmış, denize atlamış"