'Böyle devam ederse memur maaşı 150 bini bulur'

'HÜKÜMETTE BUNU ADET HALİNE GETİRDİ'





Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.Halk TV'de Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu Gündem Özel programına katılan Yılmaz, memur maaşlarına yapılacak zam konusunda yapılan pazarlıkları değerlendirerek, "Servet dağılımı bozuldu ve bunun yükünü sürekli dar gelirli çekiyor. Son 10-15 yıl içinde bu toplumda söylenen en geçersiz söylemlerden bir tanesi 'çalışanımızı enflasyona ezdirmedik'" ifadelerini kullandı.Çalışanların enflasyona sürekli ezdirildiğini ve ezdirilmeye de devam edildiğini belirten Yılmaz, "Sendikaların yerinde olsam şunu talep ederim. Sen yönetim olarak bana enflasyonu ne olarak görüyorsun. Bana o rakamı söyle ben o rakamı benim için devletten iste ya da kazan. Bunu gerçekleştiremezsen ne yapacaksın? Sosyal kontrata uyacak mısın uymayacak mısın? Biz bugün 3 bin 500 liralık asgari ücretten 11 bin 400 liralara kadar geldik. Bu enflasyon böyle devam ederse 20 bini de görürüz, 50 bini de görürüz, 100 bini de görürüz. 150 bin liralık en düşük memur maaşını da görürüz" dedi.Ekonomik yükün dar gelirlilere yansıdığını söyleyen Yılmaz, "Bizim talebimiz yönetimin ortaya çıkardığı enflasyona, itibarsız paraya ve arada açılan farkı kapatamaya dönük değil enflasyonu düşür yönlü olması lazım. Toplumun her kesiminden bu talebin gelmesi lazım ve kontratlara da bunun yazılması lazım. Yoksa bu işin sonu hiper enflasyona kadar gidebilir. Enflasyon maalesef toplumsal dengeyi bozdu. Yükü dar gelirli çekiyor, sabit gelirli çekiyor ve bunu çekmeye de devam edecek. Bu bütçede böyle enflasyonda da böyle. Sözün özü sebeplerle değil sonuçlar ile uğraşıyoruz. Hükümette bunu adet haline getirdi. Maalesef sebepleri kaçırıyor ve sonuçlarla meşgul ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.