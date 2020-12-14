Odatv yazarı Müyesser Yıldız, duruşma salonundaki mikrofon açık unutulduğu için üye hakimlerden birinin diğer üyeye, “Başkan nerede?” diye sorduğunu, açık olduğu bilinmeyen mikrofondan, üye hakimin “Başkan Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüyor.” dediğinin duyulduğunu aktardı.





‘DURUŞMA BÖYLE BİR OLAY YAŞANMAMIŞ GİBİ DEVAM EDER’

Yazıda yer alan bilgilere göre, duruşma salonundaki ve duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Sistem ile bağlanan tüm sanıkların tepki göstermesine ve reddi hakim talebinde bulunmalarına rağmen ‘böyle bir olay yaşanmamış gibi’ duruşmaya devam edildi.





Müyesser Yıldız şunları yazdı:





Olayı, Cezaevi kanalıyla Mahkemeye gönderilen bir dilekçeden özetleyelim.





25 Kasım tarihli dilekçesinde bir sanık, daha önce iki kez, iki gerekçeyle Mahkeme Başkanı hakkında reddi hakim talebinde bulunduğunu hatırlatıp, ikinci gerekçesini şöyle açıklar:





“Başkanın, Cumhurbaşkanı danışmanı ile görüşüp, talimat aldığı, dolayısıyla bağımsızlığını yitirdiği…”





…





‘BEN SIRTIMI ALLAH’A DAYADIM SİZİN GİBİ CUMHURBAŞKANI’NA DEĞİL’





Bu dilekçeden yaklaşık 10 gün sonra sanıkların son sözleri alınır.





Dilekçenin sahibi sanık, yine bu olaydan söz edip, son söz olarak şunları söyler:





“Ben sırtımı Allah’a dayadım. Sizin gibi Cumhurbaşkanı danışmanına dayamadım. Kimin arkasının sağlam olduğunu göreceğiz.”





Mahkeme heyetinin tepkisi mi? Sessizlik!..



