Samanyolu Haber /Gündem / Düzenli kahve içmenin sağlığa şaşırtıcı faydaları /16 Mart 2022 11:24

Düzenli kahve içmenin sağlığa şaşırtıcı faydaları

Düzenli kahve içmenin birçok hastalık riskini azalttığını biliyor muydunuz? Peki, kahvenin hiç bilinmeyen faydaları neler? Diyetisyen Hanife Kara konu hakkında bilgiler verdi. İşte düzenli kahve içmenin sağlığa şaşırtıcı faydaları...

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Kahve içenler yüzde 23-50 daha düşük tip 2 diyabet riski taşırlar. Her bir günlük fincan kahve içmek yüzde 7 daha az diyabet riski taşır. Kahve içenlerin karaciğer sirozu riski daha düşük olduğu için, kahvenin karaciğeriniz için de çok faydalı olduğu görülüyor. Dahası, karaciğer ve kolorektal kanser riskinizi düşürebilir ve birçok çalışmada kalp hastalığı ve felç riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Düzenli olarak kahve içmek, alzheimer ve parkinson hastalığı riskinizi yüzde 32-65 oranında azaltabilir. Bazı çalışmalar kahvenin ruh sağlığının diğer yönlerine de fayda sağlayabileceğini göstermektedir. Kahve içen kadınların depresyona girmeleri ve intihar teşebbüsünde bulunması daha az orandadır.


Her şeyden önce, kahve içmek daha uzun bir ömre ve yüzde 20-30 daha düşük erken ölüm riski ile bağdaştırılmıştır. Yine de bu çalışmaların çoğunun gözlemsel olduğunu aklınızda bulundurmak gerekir. Kahvenin hastalık riskinde bir düşüşe yol açtığını kesin olarak kanıtlanamasa da kahve içenlerin bu hastalıkları yakalanma olasılıklarının daha düşük olduğu çalışmalarla gösterilmiştir.
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