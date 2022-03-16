Flash TV’ye kayyım atandı

Flash TV’ye kayyum atandı. 2021 Ekim'inde ekranlara dönen Flash TV’de, ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasının ardından kayyum atandı.





Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyum tarafından yönetileceğini söyledi.





Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.