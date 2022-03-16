Samanyolu Haber /Gündem / Flash TV’ye kayyım atandı /16 Mart 2022 11:20

Flash TV’ye kayyım atandı

İki yıl aradan sonra 2021 Ekim'de ekranlara dönen Flash TV’ye kayyum atandı. Kayyumun, kanalın ortakları olan iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasıyla atandığı bildirildi.

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Flash TV’ye kayyum atandı. 2021 Ekim'inde ekranlara dönen Flash TV’de, ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasının ardından kayyum atandı.

Kardeşlerden Mehmet Emin Göktuğ yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme sürecindeki gelişmeleri aktardığı açıklamasında kanalın kayyum tarafından yönetileceğini söyledi.
 
Açıklamada, Ocak ayında vefat eden Ömer Ziya Göktuğ'un hayattayken varislerini dahil ederek hukuksuz bir dizi işlem gerçekleştirdiği savunulurken, "Yayın politikası, şirket yönetim kurulundan habersiz olarak olası bir fon desteğiyle ele geçirilmiştir" denildi.
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