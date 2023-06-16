Samanyolu Haber /Gündem / e-Devlet'i Hack'leyen 1 kişi tutuklandı /16 Haziran 2023 08:13

e-Devlet'i Hack'leyen 1 kişi tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının vatandaşların kimlik bilgisinin çalındığı iddiası üzerine başlattığı soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

SHABER3.COM

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetleri elektronik ortamda sunan e-devlet uygulamasının hacklendiği 85 milyon vatandaşın, TC, telefon, adres ve tapu bilgileri internette bir sitede yayınlandığı ortaya çıkmıştı.

Türkiye'de ikamet eden 85 milyon vatandaşın verileri bir sitede sorgulama yapılarak; kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabildiği de gündeme gelmişti.

Başsavcılığın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber e-Devlet'i Hack'leyen 1 kişi tutuklandı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:12:46