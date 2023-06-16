e-Devlet'i Hack'leyen 1 kişi tutuklandı

Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetleri elektronik ortamda sunan e-devlet uygulamasının hacklendiği 85 milyon vatandaşın, TC, telefon, adres ve tapu bilgileri internette bir sitede yayınlandığı ortaya çıkmıştı.



Türkiye'de ikamet eden 85 milyon vatandaşın verileri bir sitede sorgulama yapılarak; kişilerin anne, baba isimlerine, TC kimlik numaralarına, telefon numarasına, akrabalarının bilgilerine ve hatta şahsın annesinin TC kimlik numarasını dahi ulaşılabildiği de gündeme gelmişti.



Başsavcılığın, vatandaşların kimlik bilgilerinin çalınarak bir internet sitesine yüklendiği iddiasıyla başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan tutuklandı.

