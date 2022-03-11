Samanyolu Haber /Gündem / Ece Erken'e Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinden haciz /11 Mart 2022 08:35

Ece Erken'e Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinden haciz

Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'in eşinin ailesi tarafından miras konusunda baskılar gördüğünü ileri sürdü. Erken'in evine haciz gönderildiğini söyleyen Serengil, "Şafak'a ait tespih ve saati almışlar." dedi.

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Ünlü sunucu Ece Erken'i avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Erken, dün eşinin 40 gün mevlidini okuttu. Mevlide katılan Seren Serengil ise bugünkü programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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"ECE'NİN EVİNE HACİZ GÖNDERİP KAPIDAN ARABALARI ALIYORLAR"

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken'in zor günler geçirdiğini söyledi. Mahmutyazıcoğlu'nun mirasıyla ilgili de konuşan Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.

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