Ece Erken'e Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesinden haciz

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"ECE'NİN EVİNE HACİZ GÖNDERİP KAPIDAN ARABALARI ALIYORLAR"
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle yıkılan Ece Erken'in zor günler geçirdiğini söyledi. Mahmutyazıcoğlu'nun mirasıyla ilgili de konuşan Seren Serengil "Kırkı geçmeden daha yakınları para peşine düştüler! Çok utanç verici. Kızın evine hacizler gönderiyorlar, evi de kendi evi. Adamın saatini, tespihini istiyorlar. Bildiğiniz gibi değil. Caydırma politikası. Adamın kapıdan arabasını alıyorlar filan..." dedi.
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