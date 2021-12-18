Samanyolu Haber /Gündem / Ege Denizi’nde korkutan deprem /18 Aralık 2021 12:03

Ege Denizi’nde korkutan deprem

Ege Denizi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 3.25 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 08:16'da Ege Denizi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıklarken, merkez üssü olarak Yunanistan’ı gösterdi.



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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