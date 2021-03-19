Samanyolu Haber /Gündem / Ege'de bir mülteci faciası daha: 3 mülteci hayatını kaybetti /19 Mart 2021 14:28

Ege'de bir mülteci faciası daha: 3 mülteci hayatını kaybetti

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 3 mülteci hayatını kaybetti. 3 mülteci Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken kayıp olan 1 mülteci için arama çalışmaları devam ediyor.

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Umut yolculuğu yine can kaybıyla son buldu. İzmir'in Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, 3 mültecinin cansız bedenine ulaştı, 3 mülteciyi kurtardı. Kayıp olduğu belirtilen bir mülteci için çalışma başlatıldı.

Kurtarılan 3 kişi Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hayatlarını kaybeden mültecilerin cenazeleri ise morga kaldırıldı. 

Diğer yandan Evrensel'de yer alan haberde mültecilerin Sakız adasına gittikleri, Yunanistan güçlerince elleri kelepçelenerek denize atıldığı iddia edildi:

Sahil Güvenlik Komutanlığının konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"19 Mart 2021 tarihinde saat 02.55’ de İzmir ili Çeşme ilçesi önlerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarının alınması üzerine olay mahalline sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından denizde tespit edilen 2 düzensiz göçmen alınmış ve göçmenlerden birinin bilincinin kapalı olması sebebiyle derhal Çeşme Limanı'na intikal ettirilerek 112 Acil sağlık personeline teslim edilmiştir. Bahse konu düzensiz göçmenin hastanede hayatını kaybettiği bilgisi alınmıştır. Eş zamanlı olarak olay mahalline derhal ilave 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiş ve bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 2 kişi Boğaz adası üzerinde tespit edilerek kurtarılmış, 2 düzensiz göçmenin cansız bedeni deniz yüzeyinden alınmıştır. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda Yunanistan unsuru tarafından ellerinin plastik kelepçeler ile kelepçelenerek darp edildikleri, eşyalarına el konulduğu, herhangi bir can salı veya lastik bot olmaksızın doğrudan denize bırakıldıkları ve toplam 7 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatılmıştır."
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