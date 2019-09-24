2023'te tekrar aday olursa...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın "Teke Tek" programında soruları cevaplandırdı.





Altaylı'nın Erdoğan’ın "İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder" sözünü hatırlatması üzerine Akşener, “2023’e kalır da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Erdoğan tekrar seçilir mi? diye kendi kendime sorarsam soruyu… Sayın Erdoğan’ın ister 2023’te isterse daha önce yapılacak seçimlerde, bugünkü tabloda, şu an itibarıyla İstanbul özelinden yola çıkarak cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün değil.” cevabını verdi.





İYİ PARTİ, ERDOĞAN’A DESTEK VERİR Mİ?





"Bu trend değişir mi?" sorusunu Akşener, “2023’te Sayın Erdoğan’ın seçilemeyeceğini söylüyorum. 25 yıl aktif siyaset yapmış iyi-kötü tecrübesi olan bir insan olarak.” şeklinde cevapladı.





İyi Parti'nin Erdoğan’ı desteklemesi ihtimali olup olmadığı sorusuna ise Akşener, “Bizim Erdoğan ve AKP'ye yönelik itirazlarımız sürüyor. Burada bir değişiklik yok.” dedi.