Samanyolu Haber /Gündem / Ekip yok, vatandaşlar çıkaramadı: Enkaz altına sıkışan çocuk, dünden beri kurtarılmayı bekliyor /07 Şubat 2023 12:51

Ekip yok, vatandaşlar çıkaramadı: Enkaz altına sıkışan çocuk, dünden beri kurtarılmayı bekliyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşlarındaki erkek çocuğu, kurtarılmayı bekliyor. Vatandaşlar yardım etmek istese de çocuğu çıkaramadı, ekipler gelmeyince çocuk dün geceyi enkaz altında geçirdi. Vatandaşlar, yorgana sardıkları çocuğun yanına su bıraktı.

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Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşlarındaki erkek çocuğu, kurtarılmayı bekliyor. Suriyeli olduğu, anne ve babasının da enkaz altında kaldığı belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu Hatay’da kent merkezi ile Kırıkhan ve İskenderun ilçelerinde yaklaşık bin 200 bina yıkıldı. Merkez ilçe Antakya’da 40- 50 yıllık binaların bulunduğu Cebrail Mahallesi’ndeki evlerin tamamı da neredeyse tamamen çöktü, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

Vücudunun belden aşağısı enkaz altında kalan Suriyeli 7- 8 yaşlarındaki çocuk için vatandaşlar seferber oldu. Anne ve babasının da enkaz altında olduğu belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamadı.

YORGANA SARDILAR, YANINA SU BIRAKTILAR
Beton bloğun altında sıkışan çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama-kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi’ne ise ekipler henüz ulaşamadı. Küçük çocuk, kurtarılmayı bekliyor.

Bu arada binlerce binanın yıkıldığı bölgede elektrik, su, doğal gaz ve internet hizmeti verilemiyor.
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