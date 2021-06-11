Samanyolu Haber /Gündem / Ekmekte 4 TL senaryosu /11 Haziran 2021 09:01

Ekmekte 4 TL senaryosu

Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman 2 lira 13 kuruşa mal edilen ekmeğin kaliteden ve işçilikten kısılarak 1.5 liraya satıldığını söyledi. Ataman'a göre gerekli tedbirler alınmazsa ekmeğin fiyatı 4 liraya çıkabilir.

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Tohum Platformu Kurucusu Mine Ataman, kuraklık yüzünden gelişimini tamamlayamayan ekmeklik buğdayın bir çok yerde saman veya hayvan yemine dönüştürüldüğünü, bu gidişle halen 1.5 liraya satılan 200 gram ekmeğin 4 liradan satılmak zorunda kalınacağını açıkladı. Sözcü’ye konuşan Ataman, 200 gram ekmeğin bugünkü şartlarda dahi 2 lira 13 kuruşa mal edilerek maliyetinin altında satıldığını belirtirken tarımda teknolojiye geçilmemesi halinde ekmek fiyatlarının 4 liranın da üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu. Mine Ataman, şubat ayında uyarıda bulunduklarını, son olarak da buğday rekoltesinin 20.5 milyon tondan bu yıl 17.5 milyon dona düşeceğinin açıklandığını söyledi.
 
BUĞDAYDI ARTIK SAMAN OLDU

Sadece Güneydoğu’da 2 milyon tona yakın buğday kaybı beklendiğini anlatan Ataman, “Toprağın tavı yağmurun azlığı nedeniyle iyi olmadığından tohumlar güçlenemedi. Can suyunu da alamayınca cılız doğdu. Mart, nisan aylarında da yağmur olmayınca ya çok verimsiz kaldı ya da hiç başak veremedi. Şu anda bir çok yerde buğdaylar samanlık olarak toplanıyor. Buğday tarlaları hayvan yemine çevriliyor. Yem sanayicileri ekmeklik buğdayı yem hammaddesi olarak satın alıyor” dedi.

BU YIL DA YERLİ DEĞİL YABANCI ÇİFTÇİ KAZANACAK

Mine Ataman, bu yıl TMO’nun destek dışında ekmeklik buğdayın alım fiyatını tonda 2 bin 250 lira olarak açıklamasına rağmen dış piyasada aynı buğdayın fiyatının 273 dolar (yaklaşık 2 bin 353 TL) olduğuna dikkat çekti. Ataman, “Görünen o ki bu yıl da buğday fiyatları dış piyasada artacak. Biz yüksek fiyattan yine buğday ithal edeceğiz. Kaybeden yine çiftçi olacak” dedi.

2 lira 13 kuruşa mal edilen ekmeğin kaliteden ve işçilikten kısılarak 1.5 liraya satıldığını Ataman, önlem alınmazsa ekmeğin 4 liraya çıkacağını söyledi.
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