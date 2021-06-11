Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da istihbarat kurumlarına WhatsApp yazışmalarını okuyabilme izni /11 Haziran 2021 08:56

Almanya’da istihbarat kurumlarına WhatsApp yazışmalarını okuyabilme izni

Almanya’da istihbarat kurumları, WhatsApp ve benzeri uygulamalardan yapılan şifreli yazışmaları artık okuyabilecek. Yasa tasarısı Federal Meclis’te kabul edildi.

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Almanya’da hükümetin hazırladığı ve daha önce Bakanlar Kurulu’ndan geçen tasarı 280’e karşı 355 oyla kabul edildi, 4 milletvekili çekimser kaldı. Böylelikle özellikle ülkenin iç istihbarat servisi Alman Anayasayı Koruma Teşkilatına (BfV) WhatsApp ve benzeri uygulamaları izleme imkanı verilecek ve BfV’nin kişileri takip etmesinin önündeki engeller kalkacak.
 
Alman hükümeti bu yasayla özellikle aşırı sağla mücadelede BfV ile Askeri İstihbarat Servisi (MAD) arasındaki iletişimi iyileştirmeyi de hedefliyor.

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Uli Grötsch, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada yasayı savunarak, “Teröristler ve aşırılık yanlıları artık birbirleriyle telefonda konuşmuyor, kısa mesajları da yazmıyorlar. Bunların yerine mesajlaşma servisleri aracılığıyla şifreli biçimde iletişim kuruyorlar” dedi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Milletvekili Michael Brand da saldırıya uğrayan bir hukuk devletinin uygun şekilde ve kararlılıkla kendini savunması gerektiğini vurguladı.

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