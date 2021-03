Ekonomi yönetimine gece yarısı darbesinin anlamı ne?

Ağbal'ın yerine atanan Şahap Kavcıoğlu'nun, Berat Albayrak'a en yakın isimlerden ve Türkiye Varlık Fonu Başkan Yardımcısı Erişah Arıca'a da çok yakın olan kişilerden biri olduğu ifade ediliyor.2015-18 yılları arasında AKP Bayburt milletvekilliği yapan Kavcıoğlu, Naci Ağbal ile kavga edip liste dışı bırakılmış bir isim.Kavcıoğlu, 2010-16 arasındaki faaliyetlerden dolayı şu an New York'ta yargılanan Halkbank'ın 2015 sonuna kadar Genel Müdür Yardımcılığını yapmış bir isim.ABD merkezli finans ajansı Bloomberg de, Erdoğan'ın düşük faiz savunucusu bir ismi TCMB Başkanı olarak atadığına işaret eden bir analiz yayımladı.Yeni atanan başkan Şahap Kavcıoğlu'nun hükümet yanlısı gazete Yeni Şafak'ta köşe yazarı olduğunu hatırlatan Bloomberg, söz konusu gazetenin cuma günü manşetten son faiz kararını hedef alarak Ağbal'ın 83 milyon insana kulağını tıkadığını ve ekonomik büyümenin zararına ancak Londra merkezli sıcak para sahiplerinin yararına adım attığını yazdığını hatırlattı.Bloomberg ayrıca, Kavcıoğlu'nun 9 Şubat tarihli yazısında, “Diğer ülkeler negatif faize sahipken Türkiye'de istikrarı yüksek faizde arayan köşe yazarları, bankacılar ve iş dünyası örgütlerini görmek üzücü” ifadelerini kullandığını ve Erdoğan gibi yüksek faizin enflasyona neden olacağı tezini savunduğunu aktardı.İngiliz Financial Times gazetesi ise kararı “şok adım” olarak duyururken, Ağbal'ın TL'yi kurtarmak için göreve geldiği kasım ayından bu yana politika faizini toplamda 875 baz puan artırdığı ve Türkiye'yi geleneksel para politikalarına döndürme sözü vererek yatırımcıların takdirini kazandığı hatırlatıldı.Ağbal'ın normal görev süresinin dört yıl olduğu ancak sadece dört ay görevde kalabildiğine dikkat çeken FT, bankanın iki gün önce enflasyonu dizginlemek için 200 baz puanlık faiz artışına gittiğini, bu rakamın piyasa beklentilerinin iki katı olduğunu anımsattı.Ağbal'dan önce görev alan başkanın faizleri, çift haneli enflasyona rağmen düşük tuttuğunu ve yatırımcıların Türk varlıklarından çıkarak TL'yi rekor düşük seviyeye düşürdüğünü belirten FT, Ağbal'ın attığı faiz artışı adımlarının TL'yi güçlendirdiğini ancak şubat ortasından sonra ABD tahvil faizlerindeki artışın etkisiyle TL'de tekrar değer kaybı yaşanmaya başladığına işaret etti.