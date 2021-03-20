Tokyo Olimpiyatları'na bir Covid-19 darbesi daha

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Japon hükümeti, Tokyo Belediyesi, yerel organizatörler ve Uluslararası Paralimpik Komitesi yetkililerinin, sanal ortamda düzenledikleri toplantı sonucu bu karar alındı.



Bu tür bir kararın alınacağı yolunda bir kaç aydır söylentiler dolaşıyordu. Yetkililer, salgın dönemi, yurt dışından seyirci kabul edilmesinin "büyük risk teşkil edeceği" için bu yönde bir karar alındığını açıkladı.



Bu kararın, tüm katılımcılar ve Japon halkının güvenliğini sağlamak amacıyla alındığı ve oyunların daha sağlıklı bir ortamda gerçekleşeceğine inanıldığı vurgulandı.



Japonya'da Covid-19 salgını yüzünden şu ana kadar 8 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Japonya, salgını ile mücadelede en başarı ülkeler arasında gösteriliyor.



Şu ana kadar Japonya dışından yaklaşık 1 milyon kişiye oyunları izlemek için bilet satıldığı tahmin ediliyor. Organizasyon komitesi, yurt dışından bilet alanlara paralarının geri ödeneceği taahhüdünde bulundu.



24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerine ertelenmişti. Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılması öngörülüyor.