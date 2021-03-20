Samanyolu Haber /Sağlık / AB ile AstraZeneca arasındaki aşı kavgası büyüyor /20 Mart 2021 17:29

AB ile AstraZeneca arasındaki aşı kavgası büyüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AstraZeneca aşısının üye ülkelere taahhüt ettiği teslimatın yapılmaması halinde, bu aşının ihracatını engelleyebileceği tehdidinde bulundu.

SHABER3.COM

Alman basınına konuşan Ursula von der Leyen, “Öngörülen ihracatı yasaklama seçeneğimiz var, AstraZeneca’ya başka ülkelere ihracata başlamadan önce ‘AB ülkelerine verdiğini sözleri tut’ mesajı gönderiyoruz.” ifadesini kullandı.

AB liderlerinin aşı teslimatı konusunu gelecek haftaki zirvede masaya yatıracaklarını hatırlatan AB Komisyonu Başkanı, “Bütün seçenekler masanın üzerinde.” diyerek, AstraZeneca’ya tepkisini dile getirdi.

AB yasal süreç için hazırlanıyor

Avrupa Birliği Komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı tedarikinde sorunlar yaşadığı AstraZeneca şirketine karşı yasal süreç başlatılmasının ilk aşaması olarak mektup göndermeyi planladığını duyurmuştu.

AB ile AstraZeneca arasında yapılan aşı alım anlaşmasına göre, tarafların görüşmelerde uzlaşamaması halinde konu Brüksel mahkemelerinde ele alınacak.

AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü belirtmişti.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.

Bu arada Danimarka, cumartesi günü, son iki hafta içinde bu aşıyı olan iki sağlık görevlisinden birisinin kanda pıhtılaşmaya bağlı beyin kanaması yüzünden öldüğünü diğerinin ise durumun ağır olduğunu bildirdi.

AstraZeneca aşısının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle geçen hafta 23’den fazla ülke bu aşının kullanımını askıya almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı’nın güvence vermesinin ardından başta Fransa ve Almanya olmak üzere AB ülkelerinin önemli bir kısmı dün AstraZeneca aşısını kullanımına yeniden başladı.

Danimarka, İsveç ve Norveç, askıya aldıkları bu aşıya yeniden izin vermeyen ülkeler içinde yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AB ile AstraZeneca arasındaki aşı kavgası büyüyor Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

Yanan kamyonet yürekleri ağza getirdi

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

NASA, SLS roketini başarıyla test etti

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Türk gemisi Pakistan'da karaya oturdu

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

Bir annenin uyanıklığı çocuğunu kurtardı

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

En pahalı motosikletleri 2 dakikada böyle çaldılar

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Turist taşıyan helikopter böyle düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Biden uçağın merdivenlerinde düştü

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Gergerlioğlu, Meclis'te beklemeye devam ediyor

Havai fişek dolu evde patlama

Havai fişek dolu evde patlama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:43:54