AB ile AstraZeneca arasındaki aşı kavgası büyüyor

AB liderlerinin aşı teslimatı konusunu gelecek haftaki zirvede masaya yatıracaklarını hatırlatan AB Komisyonu Başkanı, “Bütün seçenekler masanın üzerinde.” diyerek, AstraZeneca’ya tepkisini dile getirdi.
AB yasal süreç için hazırlanıyor
Avrupa Birliği Komisyonu perşembe günü yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı tedarikinde sorunlar yaşadığı AstraZeneca şirketine karşı yasal süreç başlatılmasının ilk aşaması olarak mektup göndermeyi planladığını duyurmuştu.
AB ile AstraZeneca arasında yapılan aşı alım anlaşmasına göre, tarafların görüşmelerde uzlaşamaması halinde konu Brüksel mahkemelerinde ele alınacak.
AB Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, AstraZeneca'nın ilk çeyrekte 90 milyon doz aşı sağlaması gerektiğini, bunu önce 40 milyon doza, sonra da 30 milyon doza indirdiğini, ikinci çeyrekte başta 180 milyon doz sağlamayı taahhüt ettiğini ancak bunu 70 milyon doza düşürdüğünü belirtmişti.
AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 600 milyon, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.
Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar AB'de kullanım onayı aldı.
Bu arada Danimarka, cumartesi günü, son iki hafta içinde bu aşıyı olan iki sağlık görevlisinden birisinin kanda pıhtılaşmaya bağlı beyin kanaması yüzünden öldüğünü diğerinin ise durumun ağır olduğunu bildirdi.
AstraZeneca aşısının, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı gerekçesiyle geçen hafta 23’den fazla ülke bu aşının kullanımını askıya almıştı.
Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa İlaç Ajansı’nın güvence vermesinin ardından başta Fransa ve Almanya olmak üzere AB ülkelerinin önemli bir kısmı dün AstraZeneca aşısını kullanımına yeniden başladı.
Danimarka, İsveç ve Norveç, askıya aldıkları bu aşıya yeniden izin vermeyen ülkeler içinde yer alıyor.