Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomi zirvesinde 'nasıl zam yapacaklarını' konuşmuşlar /02 Haziran 2022 16:51

Ekonomi zirvesinde 'nasıl zam yapacaklarını' konuşmuşlar

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ve TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun gece yarısı toplantılarının nedeni belli oldu. Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir kurmayın olmadığı toplantıda zamların konuşulduğuna dikkat çekti.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,  ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun Saray'daki gece yarısı toplantılarının nedeninin zamlar olduğu konuşuluyor.

Tele 1’e konuşan Yeniçağ Ekonomi Yazarı Remzi Özdemir, “Yüzde 15 zam devede kulak bile değil, bu ay içerisinde elektriğe bir daha yüzde 15 – 20 zam gelebilir. Bu yumuşatılmaya çalışıldı. Burada bizim asıl sorunumuz akaryakıtta. Akaryakıta yapılacak olan 1,5 liralık zam mutfağımıza girecek tüm ürünlerin de aynı derecede zamlanması anlamına geliyor” dedi.

"AKP BÜYÜK ZARAR GÖRMÜŞTÜ"
Erdoğan, Nebati ve Kavcıoğlu’nun çok konuşulan toplantısına değinen Özdemir, “Ekonomi zirvesi iki kişiyle olmaz ve neden gece yarısı olsun bu bir tartışma konusu. Ekonomiyle ilgili kurmayların katılmadığını gördük. Ağırlıklı olarak zamların konuşulduğuna dair bilgi aldık. Cumhurbaşkanı doğalgaz zammını çok önemsemiyor. Bir önceki elektrik zammından AKP büyük zarar görmüştü. Aslında tamamen elektrik zammının yumuşatılmasına dair yapılmış bir toplantı diyebiliriz” şeklinde konuştu.
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