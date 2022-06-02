Hasta tutukluların yakınları adliye önünde darp edilerek gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi önünde bugün pek çok basın açıklamasına izin veren polis, hasta tutukluların durumuna dikkat çekenlere ise Kağıthane Kaymakamlığı'nın yasağını gerekçe göstererek müsaade etmedi.





Artıgerçek'ten Yağmur Kaya'nın haberine göre, hasta tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapmak isteyen cezaevindeki tutukluların aileleri yine darp edilerek gözaltına alındı. Öte yandan polis, işini yapan gazetecileri ve avukatları da darp ederek alandan uzaklaştırmaya çalıştı.





Avukatlar, gözaltına alınan beş kişinin Çağlayan Karakoluna görüldüğü söyledi.





Polis müdahalesine bir tutsak yakını, "Bu bayrağı birlikte kazandık. Biz bu vatanı birlikte aldık. Türk, Kürt demedik... Ama biz bunu kabul etmeyeceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.





Polis müdahalesine tepki gösteren HDP Milletvekili Musa Piroğlu ise şunları söyledi:





"Gözaltına alınan anneler, hapishanelerden tabut çıkmasın, hapishaneler mezara dönmesin, hamile kadınlar hapishaneler de doğum yapmasın, çocuklar hapishanelerde büyümesin diye buraya geldiler.





Bütün hasta tutsaklara sahip çıkmak için geldiler. Onlar sadece hapishanelerdeki cehennem dayatmasını durdurulmasını istediler. Bir kere daha gördük ki içerideki cehennemin tek sorumlusu bunlar, buradaki polis şiddeti. Annelere şiddet uygulayanlar bu ülkede herkese şiddet uygular.





Katiller, mafya baronları, uyuşturucu kaçakçıları, IŞİD'li katiller sokakta ama hasta tutsaklar ölüme terk ediliyor."





Kamuoyuna seslenen Piroğlu, "Anneleri, hapishaneleri yalnız bıraktığımız müddetçe bu ülke daha beter bir hapishaneye dönüyor. Vicdan kuruyor. Kendi vicdanları kurudu şimdi halkın vicdanlarını tüketiyorlar" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.