"Allah bunların bütün hortumlarını kesmeyi bana nasip etsin"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye’nin farklı kentlerine yaptığı ziyaretlerini sürdürüyor. Bugün Burdur’un Yeşilova ilçesine giden Akşener, geçim sıkıntısının günden güne ağırlaştığını belirterek, hükümetin, halkı kutuplaştırarak iktidarını devam ettirmeye çalıştığını söyledi.







‘PROPAGANDA YAPMADIM’

İki buçuk yıldır il il, ilçe ilçe, sokak sokak, esnaf esnaf gezdiğini söyleyen İYİ Parti lideri Akşener, "Esnafların dükkanlarının içinde bugüne kadar herhangi bir siyasi partiyi yermedim, kendi partimi övmedim. Propaganda yapmadım. Sadece o dükkanların içindeki insanların dertlerini dinledim. O dertleri kamuoyu ile paylaştım" dedi.







Dertler karşısında çözüm üreterek yarışan bir siyasi sistemin uzun zamandır olmadığını savunan Akşener, "Dolayısıyla çırak çıkan sizsiniz. Seçim zamanı oculuk-buculuk üzerinden bizi birbirimizle düşman edip, sizi komşunuzla karşı karşıya getirip oylarınızı alıyorlar ve arkalarına bakmadan gidiyorlar” dedi. Turgut Özal döneminde 'fakir fukara fonu' kurulduğunu hatırlatan Akşener sözlerini şöyle sürdürdü:





"Bugüne kadar bütün siyasi partiler 'fak fuk fon'un içine elini uzatmadı. Sonra bu arkadaşlar işbaşına geldiler ve 'fak fuk fon', AK Parti'nin özel bir vakfı haline geldi. AK Parti içerisinde yakını olmayan hiç kimse oradan faydalanamadı. Faydalanmaya kalkanın da yüzüne yüzüne yardım atıldı. Halbuki gıda dağıtmaktan ziyade nakit yardımı yapmaktı amaç. Şimdi bu örnekten yola çıkarak; 650 lira maaş alan 65 yaş sonrası değerli kardeşim, 650 lira ile geçinebilir misiniz? Mümkünatı yok. 2 bin 500 lira maaş alan emekli kardeşim torununa 1 lira verebilir misin, hediye alabilir misin, mutfağı geçindirebilir misin, ısıtmayı, elektriği ödeyebilir misin? Böyle bir düzende buna karşılık sadece 24 milyar lirayı Türk Telekom üzerinden Sayın Erdoğan'ın yakın dostu Haririler'in cebine koydular.





Allah bu ülkenin kaynaklarını sizlere kullanmayı nasip etsin. Bu ülkenin kaynakları var kardeşim. Bu ülke refah seviyesinin en üstte olduğu bir yönetimi hak ediyor. Bu fakirliği, bu yoksulluğu ortaya koyan şey; birincisi iş bilmezlik, ikincisi kayırma, üçüncüsü Türkiye'nin içinde bulunduğu bu şartları unutma, sizi unutma. Saraya girince sizin gözlerinizin içine bakmayı, sizi dinlemeyi unuttular. Hırsızlık, israf ve yolsuzluktur. Allah bunların bütün hortumlarını bana kesmeyi nasip etsin."





AKŞENER’DEN ERDOĞAN’A ‘SÜRTÜK’ TEPKİSİ

Mikrofon uzattığı bir kadının, Erdoğan'ın Gezi eylemcilerine “Sürtük” demesine tepki göstermesi ardından konuşmasına devam eden Akşener, "Elbet kınıyoruz elbet böyle bir cümleyi lanetliyoruz ama bu başka bir bakış açısı. Gerçekten kelimeye dökebilmekten acizim. 'Böyle bir noktada ne denir'i kelimeye dökmekten acizim" diye ekledi.