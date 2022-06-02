Türkiye destekli SMO, Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kişiyle tatbikat yaptı

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO), 2 bin mensubunun katılımıyla Suriye'nin kuzeyinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.







SMO 2. Kolordu Özel Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen tatbikata, 2 bin SMO unsuru ve 150 askeri araç yer aldı.





SMO tarafından üretilen zırhlı araçların da yer aldığı tatbikata, Suriye muhalefetinin 'Geçici Hükümeti Savunma Bakanı' Hasan Hamadi, 'Özel Kuvvetler Komutanı' Seyf Ebu Bekir ve 'SMO komutanları' katıldı.





Havan mermisi, roketatar, ısı güdümlü füze ve uçaksavar mermilerin kullanıldığı tatbikatta tank atışları yapıldı, SMO tarafından üretilen İHA da keşif uçuşu yaptı.





MGK'DAN OPERASYON SİNYALİ ÇIKMIŞTI

26 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonuç bildirisinde "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir," ifadeleriyle yeni askeri harekatların sinyali verilmişti.





'Suriye'ye operasyon' gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Akar da "Ülkemizi korumak ve kollamak için bazı müdahaleler yapmak mecburiyetinde olduğumuzu görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.