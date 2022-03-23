Ekonomide düşündüren tablo





TARİHİ DÜŞÜK SEVİYE GÖRÜLDÜ







Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı ocak ayında 97,5 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 24,7 puan azalarak, ocak ayında 72,8 oldu. Böylelikle dış ticaret haddinde tarihi düşük seviye görüldü.

İHRACAT BİRİM ENDEKSİ ARTTI





İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10 ARTTI





Türkiye ekonomisini olumsuz etkileyen yüksek enflasyon ve dövüz kurlarındaki durum vatandalı zorlarken, yeni açıklanan verilerde de ithalat rakamlarının ihracatı geçtiği görüldü.Dış ticaret haddinin 100’ün üzerinde bulunması; dış ticarete konu malların baz yılına göre pahalıya satılıp, ucuza satın alındığı için ihraç eden ülke lehine bir duruma işaret ederken tersi durum ülke aleyhinde bir tabloya işaret ediyor.İhracat birim değer endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 5,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 21,4, yakıtlarda yüzde 56,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.İhracat miktar endeksi ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 16,7, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 23,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13 artarken, yakıtlarda yüzde 4,4 azaldı.