Samanyolu Haber /Politika / "Gerçeği kendi sesinden itiraf etti" /23 Mart 2022 21:15

"Gerçeği kendi sesinden itiraf etti"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretini "200 liracık" şeklinde açıklamasına tepki gösteren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Vatandaşa verirken 'liraaa', vatandaştan alırken 'liracık'…" dedi.

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1915 Çanakkale Köprüsü açılışı sırasında geçiş ücretini de açıklayan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "200 liracık" ifadesine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den eleştiri geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. 18 Mart günü AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Çanakkale Köprüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, köprünün 200 liralık geçiş ücretine tepki gösterdi.

Erdoğan'ın '200 liracık' ifadesini eleştiren Akşener, "Törene katılan vatandaşlarımız pahalı dese de zamanında, emeklilerimize seyyanen zam yaparken, 'iki yüz liraaa' diyerek büyüttüğü rakamı, köprü geçişinde 200 'liracık' ilan etti. Vatandaşa verirken 'liraaa', vatandaştan alırken 'liracık'…" dedi.

ERDOĞAN'A '200 LİRACIK' TEPKİSİ

"Çelişkiler insanı Bay Kriz eskiden 'Milletin kesesinden 5 kuruş çıkmıyor' diyordu. Ama bu arkadaşımız daha nice konuda yaptığı gibi köprü açılışında kendi kendini yalanladı. Köprünün geçiş ücretini 200 liracık olarak açıkladı. 'Vatandaş 200 liracık verecek ama üzerini de devlet olarak biz tamamlayacağız' dedi. Nihayet gerçeği kendi sesinden itiraf etti. Törene katılan vatandaşlarımız pahalı dese de, zamanında emeklilerimize zam yaparken "iki yüz' diye büyüttüğü rakamı köprü geçişinde '200 liracık' ilan etti.

Vatandaşa verirken 'liraaaaa', vatandaştan alırken 'liracık'… Asgari ücrete zam yaparken 'liraaa', eşe dosta yandaşa dağıtırken, 5’li çetenin vergi borcunu silerken 'liracık.'"
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