Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomide kabus senaryosu gerçek oluyor /03 Nisan 2021 18:39

Ekonomide kabus senaryosu gerçek oluyor

AKP'nin pandemi tedbirleri kapsamında devreye soktuğu kısa çalışma ödeneği uygulaması 31 Mart 2021 itibariyle sona erdi. Kısa çalışma ödeneğinin sonlanmasının ardından ilk ‘ücretsiz izin’ kararları havacılık sektöründen geldi.

SHABER3.COM

Kısa çalışma ödeneğinin son bulmasının ardında ekonomide en çok dile getirilen senaryo ücretsiz izinlerin devreye sokulmasıydı. İlk ücretsiz izin haberi havacılık sektöründen gelirken, turizmgazetesi.com’un haberine göre Onur Air tüm personelini ücretsiz izne çıkardı.

Onur Air’ın Genel Müdür Teoman Tosun imzasıyla personele gönderdiği yazıda şirketin ekonomik olarak sarsıldığı belirtildi. 15 Nisan’da yeni bir durum değerlendirmesi yapılacağı ve gelişmelerin çalışanlarla paylaşılacağı duyuruldu. Personelin ücretsiz izin ödeneğinden yararlanabilmesi için gerekli desteğin verileceği ifade edildi.

Diğer yandan airporthaber.com’un haberine göre ise Türk Hava Yolları’nın ikram şirketi Do&Co çalışanlarını ücretsiz izne çıkarıldı.
Belirsiz süreyle ücretsiz izne çıkarılan Do&Co çalışanlarının günlük 44 lira 15 kuruş alacağı belirtildi.

Uygulamanın sonlanması ve işten çıkarma yasağının da sürmesi nedeniyle yüz binlerce çalışanın işverenler tarafından ücretsiz izne çıkarılması bekleniyor.

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