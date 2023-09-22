Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik krizde kara tablo büyüyor; Şirketler tek tek batıyor /22 Eylül 2023 13:58

Ekonomik krizde kara tablo büyüyor; Şirketler tek tek batıyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre; 2023 Ağustos ayında bin 784 şirketin kapanmasıyla yılın ilk 8 ayında toplam 13 bin 792 şirket kapanmış oldu. Ayrıca, Ağustos 2023'te geçen yıla göre kurulan şirket sayısı yüzde 13,9 azaldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemiyle enflasyon, Merkez Bankası'nın izlediği gevşek para politikası nedeniyle geçen yıl yüzde 85'i aşarak 24 yılın zirvesine çıktı.

Daha sonra 2023 ağustos itibarıyla yüzde 60'ın altına gerilemiş olsa da enflasyonun yıl sonu daha da yükseleceği endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

ŞİRKETLER BATIYOR
Gerçek Gündem'in haberine göre enflasyonla birlikte girdi maliyetlerin yükselmesi ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 2023 Ağustos ayı verilerine göre, bin 784 şirket kapanmasıyla yılın ilk 8 ayında toplam 13 bin 792 şirket kapanmış oldu.
 
KURULAN ŞİRKET SAYISI AZALDI
Öte yandan TOBB verilerine göre, Ağustos 2023'te, Ağustos 2022'ye göre kurulan şirket sayısı ise yüzde 13,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 39,7 oranında azaldı.

2023'ün ilk 8 ayında, 2022'in ilk 8 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,5 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 19,5 oranında azaldı.


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