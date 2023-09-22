Almanya Milli Takımı’nın başına geçen isim belli oldu

Almanya Milli Takımı’nın hazırlık maçında Japonya’ya 4-1 yenilmesinin ardından 10 Eylül’de görevden alınan teknik direktör Hansi Flick’tan boşalan koltuğa Julian Nagelsmann oturdu.

36 yaşındaki teknik direktör, EURO 2024’ün ev sahibi olan Almanya’nın başına geçen en genç 2. teknik direktör oldu. Tarihte Almanya’yı çalıştıran en genç teknik direktör, 34 yaşında göreve gelen Otto Nerz olmuştu. 1892 doğumlu 1926-1936 yılları arasında Almanya’nın teknik direktörlük görevini üstlendi.

Almanya, Ekim ayında ABD ve Meksika ile hazırlık maçları oynayacak.





LEIPZIG İLE TARİHİ BAŞARI

Julian Nagelsmann daha önce Hoffenheim, RB Leipzig ve Bayern Münih’i çalıştırmıştı. Alman teknik adamın adı bu yaz Chelsea, Tottenham ve PSG ile anılmıştı.





Hoffenheim'da başarılı bir dönem geçiren genç teknik direktör 2019'da Leipzig ile anlaşmıştı. 2021'e kadar Leipzig'i çalıştıran Nagelsmann 2019-2020 sezonunda Leipzig ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmişti.





Nagelsmann 2021-2022 sezonundan itibaren Bayern Münih'i çalıştırmaya başlamıştı. Leipzig'e yaklaşık 20 milyon euro transfer bedeli ödeyerek Nagelsmann ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bavyera ekibi, 36 yaşındaki teknik direktörün performansının eleştirilmesi üzerine 2023'ün mart ayında genç teknik adamın görevine son vermişti.





ALMANYA’NIN SON 6 MAÇI

Belçika: 2-3

Ukrayna: 3-3

Polonya: 0-1

Kolombiya: 0-2

Japonya: 1-4

Fransa: 2-1 (Rudi Voller)