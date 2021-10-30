Samanyolu Haber /Gündem / “Ekonomiyi canlandırıp erken seçime hazırlanıyorlar” /30 Ekim 2021 13:28

“Ekonomiyi canlandırıp erken seçime hazırlanıyorlar”

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, faiz indirimini ve ekonomide atılan adımları erken seçim hazırlıkları olarak yorumladı. Yılmaz, “Zannedersem 2017-2018’de olduğu gibi ekonomiyi canlandırıp bir erken seçime hazırlanıyorlar” dedi.

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Uzun yıllar Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, 200 baz faiz indirimine ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

2022 İLKBAHARINDA SEÇİM OLABİLİR

AKP ve MHP liderlerinin ‘Seçim zamanında yapılacak’ açıklamalarının atılan adımlarla tezat  oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, “Merkez Bankası’nın ve kamu bankalarının faiz indirmesi ve kredi genişlemesine gitme niyeti seçim açısından düşünüldüğünde seçimin çok daha yakın olduğunu gösteriyor. Belki de önümüzdeki ilkbaharda seçim olabilir” diye konuştu.

2022 SEÇİM BÜTÇESİ

Sözcü’den Ruhat Mengi’nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, “2022 bütçesi TBMM’ye sunuldu. Hükümet 1.7 trilyon dolarlık harcama ve 1.3 trilyon dolarlık gelir öngörüyor. Bütçe açığı var. Bütçenin önemli bir kısmı; memurların maaşı, sosyal güvenlik giderleri, faiz giderleri, artı cari transferler. Cari transfer nedir; okulların, hastanelerin, diğer kamuya ait malların bakımı, onarımı. Yani burada bir alan ayırıp da kalanıyla ben fakir fukaraya destek vereyim veya ihracatı desteklemek için bir yardımda bulunayım diyecek hali yok. 84 milyon yurttaş şu andaki bütçenin içine sığamıyor! Bütçenin ancak yüzde 7’si yatırıma gidiyor. Bu kadar yatırımla orta gelir tuzağından çıkamayız.” değerlendirmesi yaptı.

MİLLET İTTİFAKINDA ÇATLAK YOK

Yılmaz, Millet İttifakı ortaklarının tezkereye farklı oylar vermesiyle kulislerde başlayan çatlak oluştuğu yönündeki iddialara, “Ne İYİ Parti ne de Millet İttifakı içinde çatlak yok, merak etmesinler. Partiler ve insanlar farklı görüşe sahip olabilir, son derece demokratik bir durum. O çatlak, istedikleri bir şey ama yok!” diye yanıt verdi.
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