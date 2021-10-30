Samanyolu Haber /Gündem / Belçika 147 yıllık 'kral' yasasını ifade özgürlüğüne aykırı buldu /30 Ekim 2021 12:59

Belçika 147 yıllık 'kral' yasasını ifade özgürlüğüne aykırı buldu

Belçika Anayasa Mahkemesi, Gent Savcılığı’nın başvurusu üzerine “Kral’a karşı suçlar” hakkında 1874 yılında çıkarılan yasanın, ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

SHABER3.COM

Gent Savcılığının başvurusu üzerine, “Belçika Kralı’na karşı işlenen suçların cezalandırılmasını öngören yasayı” görüşen Belçika Anayasa Mahkemesi, siyasi bir tartışma veya genel çıkar konularında Kral hakkında ifade edilen görüşlerin cezalandırılmasının, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini bildirdi.
 
Mahkeme ayrıca 147 yıllık yasanın, Kral’ın itibarını diğer kişilerin itibarından daha fazla koruduğunu, bu anlamda orantısız olduğunu belirtti.

Belçika’da 6 Nisan 1874’te çıkarılan yasa, Kral’a karşı suç işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Belçika 147 yıllık 'kral' yasasını ifade özgürlüğüne... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:29:13