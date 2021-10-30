Samanyolu Haber /Gündem / G-20 Roma'da toplanıyor /30 Ekim 2021 12:52

G-20 Roma'da toplanıyor

G20 Liderler Zirvesi bu yıl İtalya'nın başkenti Roma'da yapılıyor. İtalya'nın dönem başkanı olduğu zirvede liderler, Covid-19 salgını nedeniyle iki yıllık aradan sonra ilk yüz yüze buluşuyor.

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Dünyanın en büyük ekonomilerinin devlet ve hükümet başkanları bugün ve yarın küresel çapta öne çıkan sorunları değerlendirecek.

Roma'daki Nuvola Kongre Merkezi'nde düzenlediği zirvenin açılışı, ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin konuklarını karşılamasıyla yapıldı. Başbakan Draghi ve konukları, daha sonra birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

Liderler, zirvenin ilk gününde "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" oturumunda bir araya gelecek.

Euronews Türkçe'nin haberine göre her sene G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapan ülke, toplantı için bir tema seçiyor. Daha önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan ve bir ekonomist olan İtalya Başbakanı Mario Draghi, kadınları ekonomik olarak güçlendirmeyi ön plana çıkarmayı istiyor.

Bu yılki zirvede liderlerin gündeminde şu konuların olması bekleniyor

İklim değişikliğiyle mücadele

Covid-19 salgını ve pandemi sonrası ekonomik toparlanma

Dijital ekonominin vergilendirilmesi

Afganistan

Mülteciler

Diğer dış politika konuları


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