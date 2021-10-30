Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı adayını buldu mu? /30 Ekim 2021 12:47

Millet İttifakı adayını buldu mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iş dünyasından tanınmış bir ismin Cumhurbaşkanı adayı gösterileceği iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden." dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen bir Cumhurbaşkanı adayı üzerinde çalışmalar yürütüldüğü” iddiasına yanıt verdi.

Halk TV programcısı Emin Çapa, Cumhurbaşkanı adayı için iş dünyasından tanınmış bir ismin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile daha sonra da İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu ile görüştüğünü ve Millet İttifakı'ndan 'yeşil ışık' aldığını öne sürmüştü.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Kılıçdaroğlu, söz konusu iddialara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir şey yok. Doğrusu çok kişi geliyor. İş dünyasından, eski politikacılardan, bürokratlardan, başka kesimlerden… Rapor yazıp getirenler, özgeçmiş bırakanlar oluyor. Böyle bir beklenti var. Sanıyorum diğer liderlere de gidenler var. Ben herkese aynı şeyi söylüyorum. Buna Millet İttifakı olarak karar vereceğiz. Ve henüz ve Sayın Meral Akşener ile olsun, görüştüğümüz diğer liderlerle olsun adayın kim olması gerektiği konusunda bir konuşmamız olmadı. Kimseye “Sen olmazsın” ya da “Olamazsın” demiyorum. Çünkü Millet İttifakı olarak belki de bir liderin önerisi o isimlerden birisi olabilir. O yüzden ben “olmaz” deme hakkını tek başıma kendimde görmüyorum. İkincisi, böyle bir negatif dil kullanmak benim doğama aykırı. Ama ben kimseye olumlu bir yanıt vermiş de değilim. Defalarca adayı birlikte belirleyeceğimizi söyledim, söylüyorum."
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