Ekrem İmamoğlu’nun mahkemenin kararını öğrendiği an

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek seçme ve seçilme hakkının yasaklanmasına karar verildi.





Mahkeme kararı sonrası açıklama yapan İmamoğlu, “Halkın verdiği yetkiyi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle” ifadelerini kullanmıştı.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yargı kararının duyurulduğu anlarda Saraçhane'ye ulaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile buluşmuştu.





Buluşmadan paylaşılan videoda, İmamoğlu’nun kararı öğrendiği an da yer aldı. Ayrıca, videoda, kararın ardından Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’na sarılarak destek verdiği görüldü.