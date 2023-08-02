Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama: 'Değişim makamın üzerinde'

CHP'de 'değişim' tartışmasını başlatan ve adaylık konusundaki tavrı merak edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu kritik açıklamalarda bulundu.









İçerenköy Spor Tesisi Temel Atma Töreni'nin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, "Değişim makamın üzerinde. Mutlaka bir ajandamız olacak" dedi.





"MUTLAKA BİR AJANDAMIZ OLACAK"

CHP'nin eski genel başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’la bir araya gelmesine dair de konuşan İmamoğlu, şunları kaydetti:





"Üç genel başkanımızla geleceğin konuşulduğu; çok verimli, çok değerli bir sohbet ettik. Çok faydalandım. Önümüzdeki zamanlarda alacağımız kararlara, çizeceğimiz yolculuklara büyük katkılar sunacağını söyleyebiliriz.





Mutlaka bir ajandamız olacak, belirgin bir günü yok. Sizleri bilgi sahibi yapacağız. Değişim konusunda her değerli fikri mutlaka gündemimize alıyoruz. Meseleyi bir makam meselesinin çok ötesinde değerlendirdiğimi; ülkemi, vatanımı milletimi, şehrimi, 16 milyon hemşehrimi, partimi, partilileri düşünecek ve bu konuda en sağlıklı kararı vermek zorunda olduğumuzu, ben ve benim gibi düşünen insanlar zaten biliyor.