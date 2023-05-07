Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Yeşildağ açıklaması: Ağzımız açık dinliyoruz /07 Mayıs 2023 12:26

Ekrem İmamoğlu'ndan Ali Yeşildağ açıklaması: Ağzımız açık dinliyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ekrem İmamoğlu, Çorum'da yurttaşlarla bir araya geldi. Saray'a en yakın ailelerden Yeşildağ ailesinin önemli ismi Ali Yeşildağ’ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aldığı milyar dolarlık rüşvetleri ifşa ettiği videolara da değindi.

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İmamoğlu, 'Ne huzur kaldı ne de geleceğe güven kaldı. Yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler Türkiye'yi yolsuzluk ülkesine çevirdiler. Ne şeffaflık ne liyakat kaldı. 21 yılda üzerlerine ne yazık ki çok kir çok pislik bulaştı. Bu akşam eski yakınlarından, eski akrabalarından, eski yol arkadaşlarından kim kaset yayınlayacak diye artık şaşırdık. Dinlediklerimizi ağzımız bir karış açık dinlemiyor muyuz? Ya utanılacak şeyler anlatılıyor. Bu devletin bu milletin malına böyle bakılır mı!' dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Vatandaş patatesi, soğanı alıp almamayı düşünüyor. Vatandaşın evine her gün giren yiyecekler neredeyse lüks tüketim haline geldi. Ülkenin ekonomisi freni patlamış kamyon gibi, uçurumdan aşağı gidiyor. Hayat pahalılığı vatandaşımızın hayatını cehenneme çeviriyor.

Anneler babalar kara kara düşünüyor. Gençler, şu anda bu topluluğun en ön safında bulunan pırlanta gençler, bu ülkeyi terk etme hayalleri kuruyorlar. Çorum bu konuda en fazla yurt dışına göç veren şehirlerden bir tanesi. Aileler evlatlarına gitme evladım diyor. Çünkü bu ülkede kimse gelecek, umut göremiyor. Çocukların hayal kurması bile zorlaşıyor. Ben bu 21 yıllık iktidara soruyorum, Allah aşkına 21 yıldır iktidarsınız bu milletin evlatlarına hak reva gördüğünüz standart bu mu? Bu milletin gençlerine reva gördüğünüz gelecek bu mu? Bu milletin çocuklarının pırıl pırıl gençlerinin hayallerini çalmaya utanmıyor musunuz? 21 yıldır iktidarsınız, bu milletin vatandaşlarına vereceğiniz söz mü kaldı sizin.

Tarım yok olmuş. Hayvancılık bitmiş. Sanki dün iktidara gelmiş gibi vaatlerde bulunuyorsunuz. Bu güne kadar neredeydiniz?

AĞZIMIZ AÇIK DİNLİYORUZ

Ne huzur kaldı ne de geleceğe güven kaldı. Yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceğiz dediler Türkiye'yi yolsuzluk ülkesine çevirdiler. Ne şeffaflık ne liyakat kaldı. 21 yılda üzerlerine ne yazık ki çok kir çok pislik bulaştı. Bu akşam eski yakınlarından, eski akrabalarından, eski yol arkadaşlarından kim kaset yayınlayacak diye artık şaşırdık. Dinlediklerimizi ağzımız bir karış açık dinlemiyor muyuz? Ya utanılacak şeyler anlatılıyor. Bu devletin bu milletin malına böyle bakılır mı!

Her seçim bu iktidarın kurduğu cümleleri yaşadık, ayrıştırdılar. Şimdi ne diyorlar, yedi düvel 14 Mayıs'ı bekliyormuş. Dünya onlara karşıymış. Hemen iş oldu beka sorunu. Diyorlar ki, 14 Mayıs'ı onlar kazanırsa milli irade, millet kazanırsa darbe olacakmış! Ben size kahkahalarla gülerim. Size gülmeye diyaframım yetmez. Ekonomiyi batırmış, işsizliği patlatmış, depremde beyefendi talimat verecek diye bekleyip depremzedeleri yalnız bırakmışsınız. Ama ne olacakmış, bunlar giderse devlet bitermiş. Hadi oradan! Devleti siz çökerttiniz."
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