Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan 'bozuk otobüs' kumpasına çok sert tepki! 'Aklı kıt arkadaşlar...' /11 Mart 2024 23:44

Ekrem İmamoğlu'ndan 'bozuk otobüs' kumpasına çok sert tepki! 'Aklı kıt arkadaşlar...'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'lilerin kurmaya çalıştığı 'bozuk otobüs' kumpasına çok sert tepki gösterdi. İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Bu aklı kıt arkadaşlara ‘ajans’ denir mi bilmiyorum, ama, bu ajansla çalışan kim varsa, beni çok ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'li Başakşehir Belediyesi’ne ait Millet Parkı’nda bozuk gibi gösterilen otobüs 'kumpasına' çok sert tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı” için sözleşme imzalama ve iş başlatma töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, seçim dönemine girildiğinde iktidar tarafından İstanbul’un ulaşımına ilişkin yapılan manipülasyonların arasına eklenen, bozuk gibi gösterilen otobüs kumpasına tepki gösterdi.

İmamoğlu konuya ilişkin açıklamasında, "Bu aklı kıt arkadaşlara ‘ajans’ denir mi bilmiyorum, ama, bu ajansla çalışan kim varsa, beni çok ilgilendirmiyor. Ahlak dışı bir durum" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB Haber isimli sosyal medya sayfasında, trafiğe kapalı alanda bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförle anlaşılıp bozukmuş gibi gösterildiği anlar paylaşıldı.
Haberde, Aracın sertifikasının iptal edilip garaja çekildiği bildirildi.
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