Art arda vahşet haberleri: 3 kadın daha katledildi

İzmir'de Tamer Yurtkal (44) eşi Zahide Yurtkal'ın (44) yaşadığı Karabağlar ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki evine geldi.



Eşiyle tartışma yaşayan Yurtkal, pompalı tüfek ile önce eşini ardından kendisini vurdu.



KIZI DA KOLUNDAN YARALANDI



Olay esnasında çıkan saçmalardan çiftin 17 yaşındaki kızı da kolundan yaralandı.



Karı-koca hayatını kaybederken kızları hastaneye kaldırıldı.



UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Zahide Yurtkal'ın eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.



İSTANBUL'DAN DA VAHŞET HABERİ GELDİ



Kadına yönelik vahşetin bir diğer adresi ise İstanbul oldu. Sancaktepe'de Abdurrahman Gazi Mahallesi Bahriye Sokak'taki apartmanda gece saatlerinde Deniz C. ile eşi Duygu C. arasında tartışma çıktı. Deniz C, tartışma sırasında silahla eşi Duygu C'yi vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ



İhbar üzerine apartmana gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Duygu C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Ağır yaralanan Deniz C, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Evde inceleme yapan polis, tabanca ve bir adet fişek buldu.



ADIYAMAN'DA KOCA DEHŞETİ



Adıyaman'da Siteler Mahallesi'nde A.Y. (72), henüz bilinmeyen nedenle eşi Naile Y. (71) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Y, bıçakla Naile Y'yi yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Naile Y. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Naile Y'nin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Zanlı A.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlı, kendisini görüntüleyen gazetecilere, pişman olmadığını söyledi.