Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e destek geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.
Soyer, İzmir'in kurtuluşu etkinliğinde son Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin'e hakaret ettiği için tepki çekmişti.
İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkanımıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, @tuncsoyer kalacak. Yanındayım Başkanım.