Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e destek geldi /30 Eylül 2022 21:24

Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e destek geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunç Soyer için soruşturma izni verilmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

SHABER3.COM

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi.

Soyer, İzmir'in kurtuluşu etkinliğinde son Osmanlı padişahı Sultan Vahdeddin'e hakaret ettiği için tepki çekmişti.

İmamoğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Onca skandala seyirci kalanlar, Tunç Başkanımıza 3 ayrı soruşturma açmış. Sel gider, kum kalır. Siz gideceksiniz, @tuncsoyer kalacak. Yanındayım Başkanım.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu'ndan Tunç Soyer'e destek geldi Sonraki Haber >>

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:48:03