Türkiye'deki 'doktor göçü' artarak devma ediyor

Sağlık Bakanlığının özlük haklarını düzeltmek için uygulamaya geçirdiği Beyaz Reform da genç hekimleri ülkede tutmaya yetmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beyaz Reform’dan sonra 6 bin hekimin kamuda çalışmak için başvurduğunu açıklamıştı.





TTB’nin Twitter paylaşımına göre başvurular 2022’nin sadece ilk dokuz ayında 1938’e ulaştı. 2022’de bugüne dek 1014 uzman, 924 pratisyen hekim iyi hal belgesi talep etti.Paylaşımda şunlar yazıldı: “Hükümetlerin görevi daha iyi-güvenli koşullarda çalışmak, yaşamak için çözüm arayan yurttaşlarına hakaret etmek değil; onlara siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmaktır.”Son dönemde çok sayıda hekim çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ederken, birçok genç hekimse yurt dışında iş bulmak için belge topluyor.