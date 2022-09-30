Türkiye'deki 'doktor göçü' artarak devma ediyor

Paylaşımda şunlar yazıldı: “Hükümetlerin görevi daha iyi-güvenli koşullarda çalışmak, yaşamak için çözüm arayan yurttaşlarına hakaret etmek değil; onlara siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmaktır.”
Son dönemde çok sayıda hekim çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ederken, birçok genç hekimse yurt dışında iş bulmak için belge topluyor.
Sağlık Bakanlığının özlük haklarını düzeltmek için uygulamaya geçirdiği Beyaz Reform da genç hekimleri ülkede tutmaya yetmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beyaz Reform’dan sonra 6 bin hekimin kamuda çalışmak için başvurduğunu açıklamıştı.