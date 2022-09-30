Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'deki 'doktor göçü' artarak devma ediyor /30 Eylül 2022 21:17

Türkiye'deki 'doktor göçü' artarak devma ediyor

Yetersiz maaşlar ve uygulanan şiddet gibi koşullarla Türkiye'den yurt dışına yaşanan doktor göçünün artarak devam ettiği aktarılıyor.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre TTB’nin Twitter paylaşımına göre başvurular 2022’nin sadece ilk dokuz ayında 1938’e ulaştı. 2022’de bugüne dek 1014 uzman, 924 pratisyen hekim iyi hal belgesi talep etti.

Paylaşımda şunlar yazıldı: “Hükümetlerin görevi daha iyi-güvenli koşullarda çalışmak, yaşamak için çözüm arayan yurttaşlarına hakaret etmek değil; onlara siyasal, ekonomik, sosyal açıdan daha iyi bir yaşam sunmaktır.”

Son dönemde çok sayıda hekim çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle kamudan istifa ederken, birçok genç hekimse yurt dışında iş bulmak için belge topluyor.

Sağlık Bakanlığının özlük haklarını düzeltmek için uygulamaya geçirdiği Beyaz Reform da genç hekimleri ülkede tutmaya yetmiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Beyaz Reform’dan sonra 6 bin hekimin kamuda çalışmak için başvurduğunu açıklamıştı.

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