Kılıçdaroğlu, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğluyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile şüpheli bir helikopter kazasında hayatını kaybeden eski BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan bir araya geldi.







Kılıçdaroğlu, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:





Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan ile görüştük. Babasının ölümü üzerindeki şüpheleri kaldırmak için, ciddiyetle araştırma yapacağımızın sözünü verdim.







Kendisi de buna katkı sağlayacak bir dosya teslim etti. Açık yaraları kapamadan ülke huzur bulamıyor. Kapatacağız.









