Samanyolu Haber /Gündem / Ekşi Sözlük'teki başlık soruşturma konusu oldu /09 Ağustos 2021 23:57

Ekşi Sözlük'teki başlık soruşturma konusu oldu

Ekşi Sözlük isimli sosyal medya paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik ve başlık ve altında yer alan paylaşımlarda suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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Ekşi Sözlük isimli sosyal medya paylaşım sitesinde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan, "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve altında yer alan paylaşımlarda suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu tespit edilerek, şüpheliler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'suç işlemeye tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından resen soruşturma başlatıldı. 
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