Mühimmat deposundaki dev patlamada ölenlerin sayısı 98’e çıktı

Ardı ardına meydana gelen patlamalar, 615 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.
Bata kentinde bulunan bir askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen patlamaların etkisiyle kışlaya yakın birçok ev yıkılırken, birçok kişi göçük altında kalmıştı.
Savunma Bakanlığı, mühimmat deposunda saklanan ağır kalibre silahların patlamanın şiddetini artırdığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema ise devlet televizyonu TVGE'de yaptığı açıklamada, kazanın dinamit ve mühimmat depolamaktan sorumlu birimin ihmalinden kaynaklandığını belirtti.