Samanyolu Haber /Gündem / Elazığ'da iğrenç olay! 9 öğrenciyi taciz etti: Okul müdürü tutuklandı /19 Nisan 2024 22:05

Elazığ'da iğrenç olay! 9 öğrenciyi taciz etti: Okul müdürü tutuklandı

Elazığ’da bir lisede 9 kız öğrenci, okul müdürü tarafından taciz edildikleri iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hakkında yakalama kararı çıkartılan ve savcılıkta ifadesi alınan müdür, çıkarıldığı mahkemece istismar suçunu işlediği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Elazığ'da bir lise öğrencisi Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) okul müdürünün kendisini taciz ettiğine ilişkin şikayette bulundu. Başlatılan soruşturmada yedi kız öğrenci daha şikayetçi oldu. 28 Mart’ta gözaltına alınan okul müdürü, ertesi gün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre dün bir kız öğrencinin daha şikayetçi olması üzerine Elazığ Cumhuriyet Savcılığı tarafından okul müdürü hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen müdür tutuklandı.

"KARAR DOĞRU VE YERİNDE"

Davanın ardından davayı takip eden avukatlardan Eda Vural, kararın yerinde olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“8 öğrencinin şikayetiyle başlayan olay 9’uncu öğrencinin de şikayetçi olmasıyla devam etti. 9’uncu öğrencinin şikayeti sonrasında savcılık harekete geçti ve şüpheliyi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti ve şüpheli tutuklandı. Biz yargılamaya olan inancımızı pekiştiren tutuklamayı yapan yargı makamlarına, sesimizi milyonlara duyuran sizlere sürecin başından beri bir baba olma hassasiyetiyle davranan meslektaşım Kurtuluş Kuyucu’ya saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Adalet yerini bulacaktır biz de sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu kararı doğru ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyorum. Çünkü başlangıçta yaptığımız bir haber vardı bu süreç iddia dahi olsa delillerin toplanması gerekir sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için tutuklamanın tedbiren yapılması gerektiği kanaatindeydik. Yargı makamları da bizlerle aynı kanaatte olduğu için çok mutluyuz.”
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