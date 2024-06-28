Samanyolu Haber /Ekonomi / Elektriğe dev zam! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli... /28 Haziran 2024 13:32

Elektriğe dev zam! 1 Temmuz'dan itibaren geçerli...

EPDK, elektriğe yüzde 38 oranında zam geldiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

Gerçek Gündem'de yer alan açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

DOĞAL GAZ FİYATLARINA DA ZAM GELECEK

Elektriğe yapılan zam doğal gaz fiyatlarını da etkileyecek. BOTAŞ temmuz tarifesini açıkladı. Doğal gazda temmuz tarifesinde değişikliğe gidilmedi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda temmuzda geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

Ağustos ayında da Doğalgaza da yüzde 20-22 arasında zam bekleniyor.

Elektriğe ikinci zammın ise ekim ayında gelmesi bekleniyor. İkinci zammın oranı ise henüz belli değil.
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