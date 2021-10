CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın tarafından hazırlanan raporda her ay yaklaşık 440 bin kişinin faturasını ödeyemediği için karanlıkta ve doğalgazsız kaldığı vurgulandı. Akın, “İktidar vatandaşımız için, her türlü fedakârlığı değil, her türlü zammı yapıyor. Ekim 2020'den bu yana; elektrik 3, doğalgaz 8 kez zamlandı. Benzin 7; motorin 7; LPG de 6 kez zamlandı. Pompa fiyatına yansıyacak şekilde akaryakıt ürünlerine 20 kez zam geldi. Bu mu fedakarlık” diye sordu.