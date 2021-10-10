Eski AKP'li Büyükelçi Şaban Dişli, çiftlik evini 35 milyona satışa çıkardı

Spor salonu da olan asansörlü evin her katı 400 metrekare büyüklüğünde. 49 metrekare kış bahçesi, 50 metrekare köpek kulübesi de bulunan çiftlikte, yılda 6 ton meyve veren ceviz, elma, karadut, incir, ayva, vişne, armut, şeftali, yenidünya ve erik ağaçları da var.









Çiftlik evinin her katı 400 metrekare alana sahip.











Dişli'nin evinde kapalı ve açık yüzme havuzu da var.







Şaban Dişli



Sakarya'nın Geyve ilçesi İlimbey Köyü'nde 12 dönüm arazisi olan havuzlu çiftlikte, 15 odalı ve bin 300 metrekare büyüklüğünde 3.5 katlı çiftlik evi bulunuyor.AKP eski Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, çiftliğinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasetçiyi de ağırlamıştı. Dişli'ye ait yerden ısıtmalı 7 yaşındaki çiftliğin diğer özellikleri şöyle: 1 adet su kuyusu, 1 adet açık havuz, kapalı havuz, spor salonu.