Samanyolu Haber /Gündem / Elektrik santrallerine milyarlarca liralık hibe /09 Mart 2021 15:21

Elektrik santrallerine milyarlarca liralık hibe

Kömür, doğalgaz ve hidroelektrik santrallerine üretmedikleri elektrik dışında ödenen kapasite mekanizması ödemeleri milyarlarca lirayı buluyor.

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Santrallerin ayakta kalması için üretim yapmasalar dahi devlet tarafından kapasite ödemeleri yapıyor. 2020'de çoğu kömür santrali olmak üzere yapılan kapasite ödemeleri 2 milyar lirayı aştı. Bu yılın ilk 2 ayında yapılan ödemeler ise 400 milyon liraya yaklaştı. Bu ödemelerin yapılmaması durumunda santrallerin faaliyetlerini sürdüremeyeceği ifade ediliyor.

Sözcü'den Taylan Büyükşahin'in haberine göre çoğunluğunu kömürün oluşturduğu bu santraller arasında doğalgaz ve hidroelektrik (HES) santralleri de bulunuyor. Kapasite destekleri, faaliyetlerinin tehlikeye girmemesi için stratejik konumda bulunan santrallere yapılıyor. Ancak özelleştirme çerçevesinde yeniden düzenlenen enerji sektöründe bu kadar fazla risk yaratacak projenin yer alması da eleştirileri beraberinde getiriyor.
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